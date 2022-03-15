РФ выходит из Совета Европы и прекращает участие в ЕСПЧ

Россия сообщила Совету Европы о том, что решила выйти из этой организации. Об этом со ссылкой на российского депутата Петра Толстого сообщает Радио Свобода.

Уточняется, что после выхода РФ из СЕ граждане этой страны больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь Кремль больше не обязан будет отказываться от смертной казни.

Отметим, что брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк утверждает, что парламентская ассамблея СЕ собирается проголосовать за то, что будет рекомендовать исключение РФ.

Напомним, Россия находится в составе Совета Европы с 1996 года. Членство РФ приостановлено с 25 февраля в связи с ее военным вторжением в Украину.

Такое решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, в частности, Европейской конвенции по правам человека.

Однако российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.