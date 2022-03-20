В кругу российской бизнесово-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, которые хотят отстранить Путина. В случае его отстранения преемником может стать Александр Бортников – директор ФСБ.

Об этом сообщает Главное управление разведки в Украине, подчеркивая, что цель этой группы – как можно быстрее отстранить Путина от власти и восстановить экономические связи с Западом, которые были разрушены из-за войны войны.

По информации наших разведчиков, Бортникова рассматривают как преемника Путина, поскольку именно он в последнее время попал в немилость со стороны российского президента из-за роковых просчетов в войне против Украины.

Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая “случайность”.

Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний слив расположения чеченских подразделений на севере Киева. Поскольку информация поступила как раз от российской стороны.

Вероятно, таким образом руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход действующего руководства РФ.

Источник: Главное управление разведки Украины