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Факты / Видео / Мир / Россия

Что у “кремлевского карлика” в голове: психологи о психических расстройствах Путина

Сергей Кудимов журналист Факты ICTV

Блицкриг провалился. Три недели украинская армия изрядно трощат российских агрессоров. Поэтому психологи замечают в портрете Путина изменения, которые видны невооруженным глазом.

Проанализированное обращение российского президента, которое он опубликовал перед полномасштабным вторжением в Украину, показывает, что диктатор заметно нервничал, но сохранял покой.

А в следующих видео со стюардессами он уже начинал даже заикаться. По словам психологов, это выглядело так, будто он боялся говорить что-нибудь конкретное. Эксперты называют действия Путина когнитивным расстройством.

На видео со встреч с Лукашенко, диктатор то постоянно притопивает ногами и шаркается на стульчике, то сидит слишком спокойно. Такие изменения в поведении психологи объясняют тем, что Путин начал принимать успокоительные, которые могут еще хуже повлиять на его психику.

А вот Лукашенко, рядом с российским президентом, сидит в защитной позе. А на одной из встреч он настолько нервничает, что постоянно вытирает платком лоб.

– Лукашенко тоже напряжен. Но не столько как Путин. У него абсолютно закрытая позиция. Он боится Путина. Он близко к нему сидит, но не прочь сидеть дальше. У него в замок сложены руки и в замок сложены ноги, – говорит профессор кафедры теоретической и практической психологии НУ Львовская политехника Навгора Хазлатова.

Эксперты предполагают, что психическое состояние Путина будет и дальше ухудшаться. Но кровавый диктатор, потерявший чувство реальности, вряд ли это осознает.

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