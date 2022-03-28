Ядерный удар со стороны РФ может быть выполнен в случае провала взятия Киева — Грозев

Ядерное нападение со стороны России может быть выполнено в случае провала взятия Киева.

Об этом заявил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Журналист отметил, что Кремль имеет определенную стратегию по использованию ядерного оружия. Согласно ей все военное руководство страны должно заблаговременно находиться в бункере.

Грозев уверен, что именно поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу скрывается в бункере близко к Уфе.

— Проследил его самолет, на котором он часто передвигается, мы видим практически ежедневные вылеты в Уфу. В этом регионе как раз есть очень защищенные бункеры, — сказал Грозев.

Журналист-расследователь также отметил, существует вероятность того, что Путин может дать приказ на использование ядерного оружия.

— Путин может дать такое распоряжение, но ядерное оружие — это не условная красная кнопка, есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета реально вылетит, — отметил Грозев.

Грозев добавил, что среди этих пяти найдутся те, которые не выполняют приказ. Поэтому Путин зная, что такой риск существует, вряд ли прикажет выпустить ядерную ракету.