Президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам рассказал о том, как проходят переговоры с Россией, разрыве связей с РФ, а также что происходит в Мариуполе и инициативе Польше по введению миротворцев НАТО на территорию Украины.

Как сообщили в Офисе президента Украины, интервью росСМИ 27 марта Владимир Зеленский дал, потому что “Россия должна знать правду”.

Однако вечером того же дня российское ведомство, отвечающее за регулировку и цензурирование информации в РФ – Роскомнадзор, сообщило о блокировке интервью с украинским президентом на территории страны-агрессора.

О чем сказал Владимир Зеленский в интервью – читайте на Фактах ICTV.

О покушениях или попытке отстранить его с должности президента Украины

— Я слышал много различных мыслей по поводу того, что мое устранение планируется… Наверное, было несколько попыток — разными людьми… Я очень спокойно к этому отношусь. Какие-то группы людей отправлялись, начиная с политических… Если говорить про мое политическое устранение, это была группа Медведчука, кума действующего российского главы. Они находили политические форматы устранения. На местных выборах было очень много пропаганды. Ослабление местной власти. Это была одна из главных причин после моей победы на президентских выборах и победы моей партии, — сказал Владимир Зеленский.

О ситуации в Мариуполе

Владимир Зеленский заявил, что к городу заблокированы все въезды и выезды российскими военными, порт города заминирован. В Мариуполе происходит гуманитарная катастрофа, невозможно завезти продукты питания, лекарства или воду, а те, кто пытается – обстреливаются российскими военным.

Внутри Мариуполя находятся украинские войска. Туда, куда россияне могли залезть — туда они зашли, но в части города находятся ВСУ, которые отказались сдаваться.

Украинские военные в Мариуполе связывались с президентом, он озвучил им возможность покинуть город, однако те отказались, так как там множество раненых и тел убитых, которые необходимо вывезти.

О мертвых и пленных российских солдатах

Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти сформировали списки военнопленных россиян, однако власти РФ, по мнению президента Украины, не хотят показывать, что происходит с трупами своих граждан.

Он добавил, что украинская и российская стороны обмениваются списками пленных и Украина предлагает обмен “всех на всех”.

Разрыв отношений между Украиной и РФ

Президент Зеленский считает, что связи с Российской Федерацией будет сложно восстановить, если вообще получится.

— Есть безвозвратность. Я вам скажу, и вы сейчас, наверное, поймете. В 2014 году, когда все началось, скажем так, русскоговорящие районы Украины — или русскоговорящие семьи, если хотите — испытывали надежду, что сейчас это закончится, — сказал украинский лидер.

При этом за последний месяц, по его словам, произошел глобальный, исторический и культурный раскол.

— Я вам так скажу: еще несколько месяцев, и у каждого в семье будет потеря — та или иная, — добавил президент Украины.

Переговоры Украины и России

Владимир Зеленский не исключает возможности нейтрального статуса Украины, однако соответствующие изменения в Конституцию могут быть внесены только на референдуме.

— Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы согласны пойти на это, это самый главный пункт… Но я бы хотел, чтобы это не было еще одной бумажкой а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезное соглашение, — сказал президент Украины.

Он добавил, что соглашение должно быть ратифицировано в парламентах стран-гарантов безопасности.

— Денацификация и демилитаризация — мы вообще это не обсуждаем. Мы даже не сядем за стол, если там будет говориться о какой-то “демилитаризации”, какой-то “денацификации”. Для меня это совершенно непонятные вещи, — сказал он.

Он добавил, что вопрос русского языка в Украине открыт. Президент считает, что уважение к языкам соседних народов – России, Румынии, Венгрии, Польши – будет установлено в специальном договоре, однако от РФ будет требоваться равный обмен учебными заведениями по принципу, когда будет открыта одна русскоязычная школа в Украине, тогда же будет открыта украиноязычная школа в России.

Всенародный референдум

Президент Зеленский считает, что в Украине должен пройти референдум, который ускорит процесс проведения конституционных изменений, предусматривающие исключение стремление Украины в НАТО, если на замену этому будет найдены другие гарантии безопасности.

— Референдум — это быстрее, чем изменить Конституцию. Вот о чем я говорю. Но российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Поэтому референдум — только народ может принять решение о таком статусе и гарантиях. Референдум состоится в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут вносить не менее года в соответствии с действующим законодательством, — сказал президент.

Миротворцы НАТО в Украине

Президент Украины прокомментировал идею Польши, предполагающую введение на украинские территории миротворцев Северноатлантического альянса.

— Это полностью идея Польши — ввести в Украину миротворческие силы. Я пока еще не понимаю до конца этого предложения. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, и это я объяснил при нашей встрече с польскими коллегами. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью ли, к сожалению ли — это пока наша страна, а я президент, поэтому пока что мы будем решать, будут ли здесь те или иные силы, — сказал Владимир Зеленский.

Украинские военные с острова Змеиный

Владимир Зеленский сообщил, что часть военнослужащих ВСУ, охранявших остров Змеиный — погибла, а часть была взята в плен россиянами.

— Всех, кого взяли в плен, обменяли. Произошел обмен на военных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением, мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все, — сказал президент.

Он добавил, что погибшие являются настоящими героями Украины.

Условия военной победы Украины

Владимир Зеленский считает, что украинской военной победой было бы возвращение войск РФ на рубежи, которые были заняты до 24-го февраля, уменьшение количества жертв с обеих сторон, а также уменьшение сроков войны.

— Потому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось (на позиции российских войск до 24 февраля, — Ред.), и там попробуем решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса, — сказал президент.

Силовое возращение Донбасса и Крыма

Владимир Зеленский добавил, что те сообщения российской пропаганды, в которых говорилось о якобы стремлении Украины напасть на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма – не соответствуют действительности.

— Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не желаю. И потому не рассматриваю возможность силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым. Поскольку глубоко понимаю, сколько тысяч наших людей бы погибло, и какой была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных, — сказал президент Украины.

О намерениях Путина

Украинский лидер считает, что президент РФ Владимир Путин пытался вернуть силой потерянное русскоязычное население Украины, однако это привело только к новой волне отторжения российского языка и культуры.

Во-вторых, Украина для Владимира Путина важна геополитически, так как украинский народ добивается больших успехов, которые не получается достичь у России.