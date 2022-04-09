Кремль поставил управлять войсками РФ в Украине генерала, имеющего боевой опыт в Сирии

Российское руководство сменило военное командование, отвечающее за вторжение в Украину.

Как сообщает Би-би-си, новым командующим Южным военным округом РФ станет генерал Александр Дворников, который имел “большой опыт боевых действий в Сирии”.

По словам источника издания, такое решение было принято в связи с тем, что между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.

— У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится, — цитирует источник издание.

Источник также сообщил, что переговоры могут иметь приоритет над войной для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.

Отмечается, что если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, “так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары”, сказал источник издания.

Источник: BBC

Фото: Минобороны РФ