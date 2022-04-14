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Факты / Мир / Россия

Крейсер Москва после попадания ракетами перевернулся и тонет – ОК Юг

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
крейсер Москва

Флагман Черноморского флота РФ, крейсер Москва перевернулся и начал тонуть.

Это произошло после того, как накануне по нему попали двумя ракетами Р-360 Нептун берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ Нептун.

О том, что крейсер, вероятно, скоро пойдет ко дну, сообщил офицер оперативного командования Юг ВСУ Владислав Назаров.

Он подтвердил, что крейсер был поражен противокорабельными ракетами комплекса Нептун и “получил существенные повреждения”.

– Возник пожар. Остальные единицы корабельной группы пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса перевернули крейсер, и тот начал тонуть, — сказал военный.

О том, что украинские военные выпустили по крейсеру Москва две ракеты Нептун, сначала подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В ночь на 14 апреля военное ведомство РФ подтвердило, что корабль “получил серьезные повреждения”. Но там ничего не  сказали о том, кто ударил по Москве, отметив, что “причины пожара устанавливаются”.

В Минобороны страны-агрессора говорят, что “Москва сохраняет плавучесть”, а основное ракетное вооружение не повреждено.

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Источник: Оперативное командование Юг

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Фото: Depositphotos

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