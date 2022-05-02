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Факты / Мир / Росія

Кремль готовится объявить о всеобщей мобилизации 9 мая — Буданов

Наташа Тарчевська редактор ленты
Кремль готовится объявить о всеобщей мобилизации 9 мая — Буданов

Кроме проведения “помпезного” парада на День победы 9 мая, Кремль готовится объявить о мобилизации в России.

Такую информацию в одном из интервью сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации, – заявил он.

Кирилл Буданов также уточнил, что Кремль уже прибегает к необходимым “организационным” мерам.

– Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации, – пояснил он.

В то же время шансы РФ одержать хотя бы номинальную победу на Донбассе до “сакральной” даты 9 мая Кирилл Буданов назвал практически нулевыми.

– Это их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают, — подытожил он.

Напомним, на днях прогноз по общей мобилизации в России, которую Путин объявит 9 мая, сделали в Минобороны Великобритании.

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Источник: Новое время

Фото: Depositphotos

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