Дата нашей победы приближается: политолог о том, подпишет ли Путин капитуляцию к 9 мая

Несмотря на всю “сакральность” даты 9 мая, россиянам не удастся достичь значительных военных успехов ко Дню победы, однако война в Украине вряд ли завершится.

Об этом 29 апреля в эфире национального телемарафона заявил политический эксперт Валентин Гладких. По его мнению, на данном этапе Россия вряд ли подпишет акт о капитуляции, как это сделала гитлеровская Германия в ночь на 9 мая 1945 года.

– Боюсь, что до 9 мая мы не успеем поставить точку в этой войне. Но дата нашей победы приближается усилиями как ВСУ, так и усилиями властей и дипломатии, – заявил Валентин Гладких.

Он также прокомментировал заявление спикера Путина о том, что в этом году на празднование 9 мая Кремль не будет приглашать лидера ни одного из иностранных государств, в том числе и Беларуси.

– Здесь как раз тот случай, когда те, кого он (Путин – Ред.) хотел бы видеть – гарантированно не приедут. А те, кто приедет… Я думаю, что Путин точно не рассматривает Лукашенко равного себе. Возможно, он еще пересмотрит свое решение, но то, что это “победобесие” окончательно потерпело крах, это очевидно, — подчеркнул политолог.

Очерчивая роль самого Путина в праздновании 9 мая в России, Валентин Гладких подытожил, что культ победы похоронил тот, кто его и создал. В то же время Украина, в отличие от РФ, никогда не пыталась провести ревизию исторического прошлого.