Путин переложил ответственность за разведку в Украине с ФСБ на ГРУ – журналисты

Президент России Владимир Путин переложил на Главное разведывательное управление (ГРУ) ответственность за предоставление разведданных о вторжении РФ в Украину.

Ранее этим занималась Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ). Но из-за ряда неудач в Украине Путин решил забрать у службы эти функции.

Об этом сообщают двое ведущих российских журналистов Ирина Бороган и Андрей Солдатов – учредители независимого следственного агентства Агентура.ру в статье для Центра анализа европейской политики.

По их данным, теперь предоставление разведданных об Украине является обязанностью первого заместителя председателя Главного разведывательного управления министерства обороны РФ Владимира Алексеева.

Как одно из доказательств этой информации, российские журналисты приводят материал пропагандистского кремлевского медиа Царьград ТВ, где речь шла также о том, что теперь ГРУ будет помогать России “достигать успеха в Украине”.

Именно Владимира Алексеева Великобритания и ЕС обвиняют в подготовке и разработке операции по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

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Также Алексеев находится под санкциями правительства США, которые ввели из-за его причастности к кибератакам на Демократическую партию и вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Источник: Центр анализа европейской политики (СЕРА)