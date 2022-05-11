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Факты / Мир / Росія

Путин переложил ответственность за разведку в Украине с ФСБ на ГРУ – журналисты

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Кремль, Москва

Президент России Владимир Путин переложил на Главное разведывательное управление (ГРУ) ответственность за предоставление разведданных о вторжении РФ в Украину.

Ранее этим занималась Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ). Но из-за ряда неудач в Украине Путин решил забрать у службы эти функции.

Об этом сообщают двое ведущих российских журналистов Ирина Бороган и Андрей Солдатов – учредители независимого следственного агентства Агентура.ру в статье для Центра анализа европейской политики.

По их данным, теперь предоставление разведданных об Украине является обязанностью первого заместителя председателя Главного разведывательного управления министерства обороны РФ Владимира Алексеева.

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Как одно из доказательств этой информации, российские журналисты приводят материал пропагандистского кремлевского медиа Царьград ТВ, где речь шла также о том, что теперь ГРУ будет помогать России “достигать успеха в Украине”.

Именно Владимира Алексеева Великобритания и ЕС обвиняют в подготовке и разработке операции по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

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Также Алексеев находится под санкциями правительства США, которые ввели из-за его причастности к кибератакам на Демократическую партию и вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Источник: Центр анализа европейской политики (СЕРА)

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Фото: Depositphotos

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