У Путина несколько заболеваний одновременно, процесс смены власти в РФ запущен — глава ГУР Украины

Российский диктатор Путин неизлечимо болен, и одна из болезней — это онкология. Диагноз Путина в Кремле знают, поэтому процесс подготовки к смене власти в РФ уже запущен.

Об этом в интервью журналистам британского телеканала Sky News сообщил начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Мы подтверждаем, что он (Путин. — Ред.) находится в достаточно “некрасивом” психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. У него одновременно несколько заболеваний, и одно из них — рак… Это приведет к смене в политическом руководстве Российской Федерации, такие процессы уже запущены, они уже движутся в этом направлении.

Кроме этого, Кирилл Буданов рассказал, что, согласно данным разведки, переломный момент в полномасштабной войне с Россией может наступить уже в конце лета 2022 года.

— Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть боевых действий завершится до конца этого года, — заверил он.

Прогнозируя результаты войны, Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет себе все потерянные после 2014 года территории.

— По результатам этой войны мы выйдем на свои административные границы, которые мы потеряли за все это время, полностью восстановим украинскую власть на всех наших территориях, включая Крым и Донбасс, — уверен глава разведки.

Напомним, слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Путина начали подтверждать сразу несколько мировых СМИ.

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Так, журналисты New Lines Magazine получили аудиозапись, на которой один из известных российских олигархов рассказывает, чем болен Путин. В частности, аудиозапись подтверждает, что Путин “тяжело болен раком крови”.