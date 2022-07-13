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Факты / Мир / Росія

Россия хочет утилизировать армию Беларуси в войне против Украины — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Российская Федерация хочет втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины не только из-за намерений пополнить дефицит армии живой силой, но и из-за желания со временем полностью оккупировать РБ.

Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, Москва стремится привлечь Беларусь к войне, чтобы самопровозглашенный президент Александр Лукашенко остался без власти.

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– России нужна утилизация белорусской армии и потеря опоры власти режимом Лукашенко. Далее – поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби, – убежден Подоляк.

Беларусь помогает России в полномасштабной войне против Украины, предоставляя необходимое техническое оснащение. Кроме того, часть российской армии зашла на территорию Украины именно через границу РБ.

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