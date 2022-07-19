Июль, 19 в 17:48

В России может произойти переворот. Именно на это делают ставку в США, медленно снабжая оружием Украину.

Так считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это связано с тем, что нужно измотать российскую армию и показать президенту РФ Владимиру Путину и его окружению, что их армия не может решать стратегические задачи. А это значит, что России не место на мировой геополитической арене.

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Жданов говорит, что США надеются на бунт политической элиты и свержение Путина. После этого они будут договариваться с новыми властями РФ.

Кроме того, новые власти РФ могут выдать часть окружения Путина, чтобы отбелить имидж России для будущей политической деятельности.

— Об обществе. Оно обычно воспринимает такие потрясения и происходит прозрение. Вспомните 1991 год. Казалось, что все поддерживают СССР, братство народов. А потом сколько людей вышло в защиту демократии, – добавил эксперт.

Ранее Жданов уже рассказывал о замысле россиян на юге. По его словам, на Запорожском направлении появились старые советские танки Т-62, которые вкапывают, чтобы использовать в качестве пушки.

Источник: Олег Жданов