Старая советская методика послевоенных времен: Жданов о замысле россиян на юге

Июль, 19 в 14:16

На юге Украины россияне используют старую советскую тактику. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.

По его словам, на Запорожском направлении появились старые советские танки Т-62, которые вкапывают, чтобы использовать в качестве пушки.

— Были сообщения, что они закапывают их и оборудуют там позиции. Когда-то Советский Союз делал укрепрайоны вдоль границы с Китаем — это старая советская методика послевоенных времен, она применяется до сих пор, — сказал Жданов.

Он добавил, что железобетонные ДОТы и другие фортификационные сооружения на юге Украины, в частности, на линии обороны вокруг Херсона и вдоль линии фронта, которая лежит на правом берегу Днепра, увеличат потери украинской пехоты во время контрнаступления.

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— Пока мы будем позволять такое, это будет ухудшать наше состояние и будет снижать нашу вероятность с меньшими потерями изгнать врага. Это очень плохо, потому что чем больше они укрепляются, тем сложнее нам будет освобождать эти территории, — подчеркнул он.

Недавно спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне в последнее время обстреливают территорию Украины старыми советскими ракетами. Таким образом они хотят сэкономить высокотехнологичные Калибры, Ониксы и Искандеры.