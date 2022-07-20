Июль, 20 в 7:53

В распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация о том, что на Северном флоте РФ процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 20 июля.

Согласно данным украинской стороны, в настоящее время в подразделениях флота, которые привлекали и планируют привлекать к боевым действиям на территории Украины, – очень низкий уровень военной дисциплины.

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Поэтому командование прибегает к профилактическим мерам.

В то же время во вражеских подразделениях, сосредоточенных на Южнобужском направлении, не хватает боеприпасов, продуктов питания и воды.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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