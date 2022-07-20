Дополнительные HIMARS от США и вражеские обстрелы украинских городов: что происходит на 147-е сутки войны (онлайн)
Россиянам удалось закрепиться на южной окраине села Покровское недалеко от Бахмута.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в Херсонской области сбит российский истребитель.
Россия обстреляла семью ракетами Калибр село в Одесской области, пострадали шесть гражданских.
Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадяр заявил, что венгры готовы пропускать военную помощь для Украины.
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в который будут входить дополнительные HIMARS.
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