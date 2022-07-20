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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Дополнительные HIMARS от США и вражеские обстрелы украинских городов: что происходит на 147-е сутки войны (онлайн)

Дополнительные HIMARS от США и вражеские обстрелы украинских городов: что происходит на 147-е сутки войны (онлайн)

Россиянам удалось закрепиться на южной окраине села Покровское недалеко от Бахмута.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в Херсонской области сбит российский истребитель.

Россия обстреляла семью ракетами Калибр село в Одесской области, пострадали шесть гражданских.

Замглавы МИД Венгрии Левенте Мадяр заявил, что венгры готовы пропускать военную помощь для Украины.

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, в который будут входить дополнительные HIMARS.

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00:25 - 20 июля

Войска России нанесли ракетный удар по Одесщине. Они попали в мусор и старый склад — загорелся пожар, который уже потушили. Жертв и пострадавших нет.

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