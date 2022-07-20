Войска России обстреляли центральные части городов Краматорск и Гуляйполе — есть погибшие и раненые.

Также оккупанты снова обстреляли город Славянск.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ уже освободили более тысячи населенных пунктов — деоккупацию ожидают еще 2,5 тыс. городов и сел.

В Канаде открыли сбор средств на приобретение беспилотника Bayraktar для Украины.