Август, 08 в 21:24

Крупнейшая российская государственная авиакомпания Аэрофлот начала разбирать самолеты, чтобы компенсировать нехватку запчастей из-за введения санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Из-за ограничений против России иностранные компании отказывают российским предприятиям в поставке запчастей и техническом обслуживании самолетов.

По последней информации, один реактивный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 и еще один дальномагистральный широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A350 вывели из эксплуатации, чтобы разделить их на запчасти.

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К тому же оборудование взяли из ряда узкофюзеляжных пассажирских реактивных Boeing 737 и двухмоторного самолета Airbus A320, а еще с одного регионального реактивного Sukhoi Superjet сняли двигатель.