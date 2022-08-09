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Факты / Мир / Росія

Аэрофлот начал разбирать самолеты из-за нехватки запчастей — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вантажний літак Boeing 737
Фото: Depositphotos

Крупнейшая российская государственная авиакомпания Аэрофлот начала разбирать самолеты, чтобы компенсировать нехватку запчастей из-за введения санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Из-за ограничений против России иностранные компании отказывают российским предприятиям в поставке запчастей и техническом обслуживании самолетов.

По последней информации, один реактивный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 и еще один дальномагистральный широкофюзеляжный авиалайнер Airbus A350 вывели из эксплуатации, чтобы разделить их на запчасти.

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К тому же оборудование взяли из ряда узкофюзеляжных пассажирских реактивных Boeing 737 и двухмоторного самолета Airbus A320, а еще с одного регионального реактивного Sukhoi Superjet сняли двигатель.

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