РФ использовала гиперзвуковую ракету Кинджал: военный эксперт объяснил причины и угрозы

Август, 08 в 20:23

Российская армия использовала для ударов по Винницкой области гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, о чем это может свидетельствовать и какие есть угрозы для украинцев.

— Это больше связано не с отсутствием или наличием ракет, а с их испытанием с преодолением системы противоракетной обороны. Они опробуют эту ракету. Россияне использовали ее где-то в марте по объектам в районе Ивано-Франковска. Там было зафиксировано два случая – один подтвержден, а второй нет.

По его словам, для использования этой ракеты требуется специальный тип истребителей, с которых наносят удары по объектам. Однако Кинжал – это одна из уникальных на вооружении РФ.

Сейчас смотрят