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Факты / Украина / Общество

РФ использовала гиперзвуковую ракету Кинджал: военный эксперт объяснил причины и угрозы

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ использовала гиперзвуковую ракету Кинджал: военный эксперт объяснил причины и угрозы
Фото: УНИАН

Российская армия использовала для ударов по Винницкой области гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, о чем это может свидетельствовать и какие есть угрозы для украинцев.

— Это больше связано не с отсутствием или наличием ракет, а с их испытанием с преодолением системы противоракетной обороны. Они опробуют эту ракету. Россияне использовали ее где-то в марте по объектам в районе Ивано-Франковска. Там было зафиксировано два случая – один подтвержден, а второй нет.

По его словам, для использования этой ракеты требуется специальный тип истребителей, с которых наносят удары по объектам. Однако Кинжал – это одна из уникальных на вооружении РФ.

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– Дело в том, что эта ракета не массовая в Вооруженных силах Российской Федерации. И для этой ракеты требуется истребитель МиГ-31, к тому же, не просто любой истребитель, а оборудованный под использование ракеты Кинжал.

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