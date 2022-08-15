Август, 15 в 9:39

Российские оккупанты запустили ракеты, которые должны были нанести удар по украинским городам.

Но местные жители российского села Веселая Лопань Белгородской области сообщили, что одна из ракет упала прямо посреди населенного пункта.

Как пишут в местных Telegram-каналах, у многих людей в домах ударной волной выбило окна. Также сообщалось, что есть пострадавшие. Однако официально эту информацию не подтверждали.

Сейчас смотрят

К слову, Белгородская область граничит с Украиной, в частности с Харьковщиной.

В 02.50 15 августа российские военные обстреляли Слободской район Харькова. Оккупанты попали в территорию одного из предприятий города.

По словам городского головы Игоря Терехова, информации о погибших или раненых нет. Местные жители насчитали как минимум 12 взрывов.