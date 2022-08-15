Август, 15 в 14:05

15 августа российские войска дважды за сутки обстреляли Харьков.

Ночью оккупанты били по Слободскому району, а утром ​​– по Салтовскому.

Оновлено о 14.05. К этому времени возросло количество пострадавших после утренних обстрелов Салтовки.

Сейчас смотрят

Так, к медикам обратились еще двое пострадавших.

69-летней женщине была оказана помощь на месте. 80-летнюю харьковчанку госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 11.55. Известно о ранении пяти человек.

Четверо госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии. Одному человеку оказана помощь на месте.

В настоящее время на местах попадания работают медицинские и спасательные службы.

В Салтовском районе оккупанты попали в местность рядом с остановкой общественного транспорта, крышу девятиэтажки. Горит гаражный кооператив.

Еще одни вражеские снаряды попали во двор одного из домов. Выбиты стекла, побиты машины, пострадала детская площадка.

– Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять – эта война – геноцид и уничтожение украинского народа, – отметил Игорь Терехов.

В 02:50 15 августа российские военные обстреляли Слободской район Харькова.

Обновлено о 07.32. Попали оккупанты в территорию одного из предприятий города.

По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, информации о погибших или раненых нет.

Отметим, что ночью серия взрывов прогремела в областном центре после объявления воздушной тревоги.

Местные жители насчитали не менее 12 взрывов.

Около трех ночи 15 августа оккупанты попали ракетой С-300 в здание завода и гаражный кооператив в Чугуеве.

Местная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Мерефе несколько ракет попали в объект инфраструктуры и промышленное здание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 173-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура