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Факты / Мир / Росія

Из РФ окончательно уходит Dell, всех сотрудников корпорации увольняют

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Из РФ окончательно уходит Dell, всех сотрудников корпорации увольняют
Фото: Depositphotos

Корпорация Dell, которая является американским производителем электроники и крупнейшим поставщиком серверов в России, решила окончательно покинуть российский рынок.

Об этом со ссылкой на источники в компаниях-партнерах корпорации и на рынке дистрибуции пишет CNews.

Собеседники уточнили, что в российском офисе производителя работало около 50 сотрудников, которых сократят, выплатив при этом до восьми окладов.

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Будут уволены все из отдела продаж, отдел маркетинга и технические специалисты.

Источник компании, сотрудничающий с Dell, заявил, что корпорация перестанет работать в РФ уже с 30 августа.

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Источник: CNews

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