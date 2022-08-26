Из РФ окончательно уходит Dell, всех сотрудников корпорации увольняют

Август, 26 в 18:29

Корпорация Dell, которая является американским производителем электроники и крупнейшим поставщиком серверов в России, решила окончательно покинуть российский рынок.

Об этом со ссылкой на источники в компаниях-партнерах корпорации и на рынке дистрибуции пишет CNews.

Собеседники уточнили, что в российском офисе производителя работало около 50 сотрудников, которых сократят, выплатив при этом до восьми окладов.

Сейчас смотрят

Будут уволены все из отдела продаж, отдел маркетинга и технические специалисты.

Источник компании, сотрудничающий с Dell, заявил, что корпорация перестанет работать в РФ уже с 30 августа.

Источник: CNews