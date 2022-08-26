Из РФ окончательно уходит Dell, всех сотрудников корпорации увольняют
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Корпорация Dell, которая является американским производителем электроники и крупнейшим поставщиком серверов в России, решила окончательно покинуть российский рынок.
Об этом со ссылкой на источники в компаниях-партнерах корпорации и на рынке дистрибуции пишет CNews.
Собеседники уточнили, что в российском офисе производителя работало около 50 сотрудников, которых сократят, выплатив при этом до восьми окладов.
Сейчас смотрят
Будут уволены все из отдела продаж, отдел маркетинга и технические специалисты.
Источник компании, сотрудничающий с Dell, заявил, что корпорация перестанет работать в РФ уже с 30 августа.
Источник: CNews