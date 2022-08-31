На 92-м году умер Михаил Горбачев
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На 92-м году жизни скончался президент СССР Михаил Горбачев.
Последний правитель Советского Союза скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в российской Центральной клинической больнице.
Российские СМИ пишут, что в канун смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего президента были проблемы с почками.
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Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, занимал этот пост с 1985 по 1991 год.
В конце 1980-х он был председателем президиума Верховного совета СССР, председателем Верховного совета СССР, а в 1990–1991 годах занимал пост президента СССР.
В 1990 г. он стал лауреатом Нобелевской премии мира.