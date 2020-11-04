В 1985 году в Кремлевском дворце съездов ЦК КПСС тогдашний генсек Михаил Горбачев впервые скажет слово перестройка. Уже тогда все понимали, что экономика Советского Союза трещит по швам.

— Так жить дальше нельзя, – заявил Горбачев.

Сначала была кадровая перестройка – на треть обновили Политбюро, а затем экономические изменения. Именно в те времена в СССР начался корпоративный бум. То, что было запрещено, вдруг оказалось разрешенным. Тысячи предпринимателей тогда открыли свое первое дело, а обслуживание наконец вышло на новый уровень.

О СССР вскоре стали говорить, как о стране возможностей. А журналисты наконец не боялись говорить правду. Начали петь песни и куплеты, за которые раньше можно было загреметь в тюрьму. А также все чаще стало звучать слова не эстрада, а шоу-бизнес.

Однако многим советским людям тогда было совсем не до песен – начался дефицит товаров, а слово блат надолго вошло в лексикон. Но несмотря на огромные убытки бюджета, Горбачев еще и провозгласил сухой закон. Треть виноградников в Грузии, Украине, России и Молдове уничтожили. Зато популярной стала консервация и самогоноварения.

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Именно с алкоголя и тотального дефициту началось недовольство народа в отношении самого Горбачева. Позже генсек и сам признал, что перестройка своей цели не достигла.

Сейчас Михаил Горбачев пишет мемуары и очень редко появляется на публике. Но в истории он оставил яркий след. Он стал человеком, который поклал конец Холодной войне и вывел войска из Афганистана. А также именно Горбачев смог достичь взаимопонимания между Западом и СССР.

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По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 33,5% украинцев сожалеют о распаде СССР, а половина граждан Украины – нет.