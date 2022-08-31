В СНБО объяснили, почему Путин до сих пор не отправил в отставку Шойгу

Август, 31 в 12:51

Российский президент Владимир Путин до сих пор не отправил в отставку главу Минобороны России Сергея Шойгу, поскольку не хочет проводить значительные кадровые перестановки в затруднительное время.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО. Там отмечают, что источники, близкие к Генштабу РФ, настаивают, что как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят.

В Центре прокомментировали данные разведки Минобороны Великобритании, что Шойгу фактически отстранили от реального руководства войсками на войне в Украине.

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Среди основных промахов главы Минобороны РФ назвали некомпетентность самого министра, не имеющего военного образования и опыта, а также ложные иллюзии Шойгу о якобы пророссийских настроениях в регионах Украины и обещание Путину “взять Киев за три дня”.

В разведке отметили, что Путин возлагал на него большие надежды.

Ко всему – на оккупированной части Херсонской области возникла негласная “борьба за власть” между ставленниками Шойгу и ФСБ России. Известно, что люди Шойгу отомстили ФСБ за обыски, не предупредив их об ударах ВСУ по казармам.

Ставленники министра бюджетными средствами платят пиарщикам за распространение информации о переводе ответственности за провал в войне с Минобороны РФ на ФСБ, а последняя в ответ обнародует доказательства о неподготовленности к войне подчиненных министра и коррупции в его окружении.

29 августа разведка Великобритании сообщила, что наместника Кремля о ходе войны РФ против Украины информируют непосредственно командиры, потому что министра обороны России Сергея Шойгу отстранили от руководства.

Фото: Кремль