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Факты / Украина

Российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают Шойгу – британская разведка

Татьяна Забожко, редактор ленты
Российские офицеры и солдаты регулярно высмеивают Шойгу – британская разведка
Фото: Depositphotos

О ходе войны России против Украины главу Кремля информируют непосредственно командиры, потому что министра обороны России Сергея Шойгу отстранили от руководства.

Об этом сообщают в разведке Министерства обороны Украины 29 августа.

– Российские офицеры и солдаты с опытом войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, потому что прогресс РФ остановился, – отмечают в британской разведке.

О проблемах, с которыми сталкивается страна-агрессор в войне против Украины, сообщают и независимые российские СМИ.

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В оборонном ведомстве предполагают, что Сергей Шойгу, вероятно, долго пытался улучшить свою репутацию за неимением значительного военного опыта.

Случилось так потому, что значительную часть своей карьеры Шойгу посвятил работе в строительном секторе и министерстве чрезвычайных ситуаций.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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