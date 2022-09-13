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В России при загадочных обстоятельствах погиб топ-чиновник авиационной отрасли Иван Печорин

Марта Бондаренко, редактор ленты
В России при загадочных обстоятельствах погиб топ-чиновник авиационной отрасли Иван Печорин

В России при загадочных обстоятельствах погиб управляющий директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. Он занимался авиационной отраслью.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

А вот российские СМИ пишут, что Печорин выпал из катера, которые мчался на полном ходу, в районе мыса Игнатьева на Русском острове, что в Приморском Крае РФ.

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Произошло это вечером 10 сентября.

Тело Печорина удалось найти 12 сентября в районе села Берегово — на противоположной стороне Амурского залива.

Печорин работал при президенте России Владимире Путине, занимаясь модернизацией авиации на востоке России и разработкой ресурсов в Арктике. Последнее публичное выступление Печорина произошло на Восточном экономическом форуме, проходившем с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Напомним, что глава совета директоров российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Равиль Маганов умер, находясь в больнице в Москве. СМИ сообщали, что он выпал из окна больницы, и подозревали самоубийство.

Источники: КРДВ, Лента.ру

Фото: КРДВ

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