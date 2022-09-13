Сентябрь, 13 в 20:52

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с мая поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный разговор, который длился 90 минут, касался войны РФ против Украины и ее последствий.

Об этом заявило немецкое правительство.

— Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, — отметили в сообщении.

Также канцлер Германии призвал Путина обращаться со взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права и обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международного Комитета Красного Креста.

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Относительно ситуации на Запорожской АЭС, Шольц отметил необходимость обеспечения безопасности станции.

– В этом контексте канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять мероприятия, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии, – отметили в правительстве.

Также Шольц и Путин обсудили продовольственный кризис. Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к нему с призывом не дискредитировать соглашение и в дальнейшем выполнять его в полном объеме.