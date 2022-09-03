Сентябрь, 02 в 22:09

В Германии депутаты от Социал-демократической партии, в которую входит канцлер Олаф Шольц, потребовали от правительства увеличить активность в выдвижении дипломатических мирных инициатив для завершения войны России против Украины.

Об этом в пятницу, 2 сентября, пишет Spiegel.

Как отмечается, с такой идеей выступил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль во время конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене.

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– Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям, – сказал Вестфаль.

Эту идею поддержали и другие члены партии Шольца, которые потребовали не сводить решение проблемы к поставке оружия.

В то же время член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот дистанцировался от заявлений его партии.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин пытается расколоть немецкое общество и делегитимизировать поддержку Украины.

Майкл Рот напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения, однако это не принесло необходимых результатов.