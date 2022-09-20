Сентябрь, 20 в 8:13

Разведка Минобороны Великобритании почти наверняка может утверждать, что командование Черноморского флота России вывело свои подлодки класса Kilo из порта приписки в Севастополе.

Переместили их из временно оккупированного Крыма, отмечают в оборонном ведомстве, в Новороссийск, что в Краснодарском крае на Юге России.

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Британские разведчики отмечают, что такой шаг РФ очень вероятен после недавнего изменения уровня угрозы местной безопасности.

А все потому, что только за последние два месяца после усиления ударных возможностей дальнего действия ВСУ был атакован штаб флота и его главный аэродром морской авиации.

– Гарантирование базирования Черноморского флота в Крыму предположительно было одной из мотиваций президента РФ Владимира Путина для аннексии полуострова в 2014 году. Сейчас безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины – отмечают в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 209-е сутки.

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