Белогоровка на Луганщине под контролем ВСУ и обстрелы городов: что происходит на 209-е сутки войны в Украине

Россия нанесла удары с РСЗО по Кривому Рогу, накрыла Градами Никопольскую и Марганецкую общину Днепропетровской области.

Страна-агрессор атаковала и Николаев.

РФ ударила ракетами по Запорожью. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию ​​возле большого жилмассива в районе города, еще одна угодила в село Запорожского района и разрушила несколько частных домов. Пострадала 70-летняя женщина.

Также под обстрелами оказались Авдеевка, Краматорск, Торецк Донецкой области.

Российские военные обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем Вооруженных сил Украины.