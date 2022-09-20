Белогоровка на Луганщине под контролем ВСУ и обстрелы городов: что происходит на 209-е сутки войны в Украине
Россия нанесла удары с РСЗО по Кривому Рогу, накрыла Градами Никопольскую и Марганецкую общину Днепропетровской области.
Страна-агрессор атаковала и Николаев.
РФ ударила ракетами по Запорожью. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию возле большого жилмассива в районе города, еще одна угодила в село Запорожского района и разрушила несколько частных домов. Пострадала 70-летняя женщина.
Также под обстрелами оказались Авдеевка, Краматорск, Торецк Донецкой области.
Российские военные обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.
Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем Вооруженных сил Украины.
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