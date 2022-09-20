Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Белогоровка на Луганщине под контролем ВСУ и обстрелы городов: что происходит на 209-е сутки войны в Украине

Белогоровка на Луганщине под контролем ВСУ и обстрелы городов: что происходит на 209-е сутки войны в Украине

Россия нанесла удары с РСЗО по Кривому Рогу, накрыла Градами Никопольскую и Марганецкую общину Днепропетровской области.

Страна-агрессор атаковала и Николаев.

РФ ударила ракетами по Запорожью. Два снаряда попали в трансформаторную подстанцию ​​возле большого жилмассива в районе города, еще одна угодила в село Запорожского района и разрушила несколько частных домов. Пострадала 70-летняя женщина.

Также под обстрелами оказались Авдеевка, Краматорск, Торецк Донецкой области.

Российские военные обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Белогоровка в Луганской области зачищена и полностью под контролем Вооруженных сил Украины.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:20 - 20 сентября

Словения передаст вооруженным силам Украины 28 танков M-55S. В то же время страна получит от Германии 40 военно-транспортных машин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Словении со ссылкой на договоренность канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Словении Роберта Голуба.

Отмечается, что Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин: 35 тяжелых погрузчиков и пять тяжелых цистерн для воды.

— Этот “круговой обмен” укрепит сотрудничество в области обороны между Словенией и Германией, — говорится в сообщении правительства.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:16 - 20 сентября

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя.

Своего мужа по татуировке на теле узнала жительница Никополя Оксана Сова.

Ее любимый – 36-летний боец 93-й бригады Холодный Яр Сергей Сова. У мужчины осталось двое детей.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка