Сентябрь, 23 в 6:40

Российские власти, вероятно, смогут мобилизовать необходимое количество рекрутов, но солдаты из них получатся плохие.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их словам, власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать количество рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе.

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В настоящее время повестки в РФ вручают даже протестующим против мобилизации. В ISW считают, что моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.

Аналитики говорят, что жесткий подход Кремля к частичной мобилизации, скорее всего, усугубит возмущение внутри страны.

Кроме того, проверить, сколько действительно Кремль намерен мобилизовать, невозможно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о 300 тыс., но в прессу просочилась цифра в миллион человек.

Высокая вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на “краткосрочные контракты”, которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW