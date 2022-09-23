Деспотический подход России к мобилизации увеличит недовольство по всей стране — ISW
Российские власти, вероятно, смогут мобилизовать необходимое количество рекрутов, но солдаты из них получатся плохие.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
По их словам, власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать количество рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе.
В настоящее время повестки в РФ вручают даже протестующим против мобилизации. В ISW считают, что моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.
Аналитики говорят, что жесткий подход Кремля к частичной мобилизации, скорее всего, усугубит возмущение внутри страны.
Кроме того, проверить, сколько действительно Кремль намерен мобилизовать, невозможно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил о 300 тыс., но в прессу просочилась цифра в миллион человек.
Высокая вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на “краткосрочные контракты”, которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 212-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ISW