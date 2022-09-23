Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
Уничтоженные иранские дроны над Николаевщиной и обстрелы Запорожья: что происходит на 212-й день войны (онлайн)

Уничтоженные иранские дроны над Николаевщиной и обстрелы Запорожья: что происходит на 212-й день войны (онлайн)

Украинские разведчики и правоохранители раскрыли подробности масштабного обмена пленными с Россией, который состоялся накануне. Во время плена над украинцами издевались и жестоко пытали.

В России на фоне мобилизации мужчины бегут из страны и поджигают военкоматы.

Россия обстреляла Запорожье, в город прилетело около 10 снарядов. Враг попал в объекты инфраструктуры.

КНДР опровергла поставки оружия и боеприпасов для России.

Над Николаевской областью ВСУ сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:31 - 23 сентября

В ночь на 23 сентября в Запорожье прогремело около 10 взрывов.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Информацию о взрывах подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

— В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожью около 10 снарядов, — написал он.

Впоследствии он добавил, что Россия попала в объекты инфраструктуры Запорожья.

Сейчас информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Старух отметил, что остается риск есть риск повторных атак.

Он призвал местных жителей соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:30 - 23 сентября

Президент Владимир Зеленский довольно эмоционально ответил в интервью немецкому изданию Bild о предоставлении Украине тяжелого вооружения для борьбы с российскими оккупантами.

Видеозапись интервью обнародовала Офис президента.

Зеленский во время разговора был очень эмоционален.

– Вы независимое государство. Если вы не хотите нам давать (вооружение – Ред.) – без оскорблений – не давайте. Но не пытайтесь говорить, что сначала (оружие должно дать – Ред.) Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя, – заявил Зеленский.

По его словам, для украинцев танки и Матадоры (гранатометы MATADOR RGW-90 – Ред.) – это спасение наших людей.

– Мы и без ваших танков победим в этой войне. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за наши общие ценности. И я бы хотел, чтобы это была наша общая победа, – сказал глава государства.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка