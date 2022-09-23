Уничтоженные иранские дроны над Николаевщиной и обстрелы Запорожья: что происходит на 212-й день войны (онлайн)

Украинские разведчики и правоохранители раскрыли подробности масштабного обмена пленными с Россией, который состоялся накануне. Во время плена над украинцами издевались и жестоко пытали.

В России на фоне мобилизации мужчины бегут из страны и поджигают военкоматы.

Россия обстреляла Запорожье, в город прилетело около 10 снарядов. Враг попал в объекты инфраструктуры.

КНДР опровергла поставки оружия и боеприпасов для России.

Над Николаевской областью ВСУ сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе.