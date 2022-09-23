Возвращение 215 пленных и по 9 ракет РФ на Николаев и Запорожье: что происходит на 211-й день войны (онлайн)
22 сентября, когда стало известно об обмене 215 украинских пленных, российские войска активно обстреливали украинские населенные пункты.
Армия РФ выпустила по девять ракет по Николаеву и Запорожью.
Николаев оккупанты обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Повреждены многоэтажки, газо- и водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания в разных районах города.
В Запорожье, куда захватчики попали тоже девятью ракетами, погиб один человек и еще пятеро получили ранения.
Вражеские снаряды повредили гостиницу в центральном парке, электрическую подстанцию и телевышку.
Разрушениям подвергся 21 жилой дом.
В начале лета некоторые российские военные эксперты заявляли, что минобороны РФ может мобилизовать не больше 100 тыс. военнообязанных.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Он напомнил, что несколько недель назад в РФ пытались собрать 90 тыс. на военное собрание. Но из тех мер ничего не вышло — собрали в разы меньше.
– Посмотрим, кого они сейчас соберут. Будет первая волна мобилизации. Придут те, кто хочет прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну. А уже со второй волны начнутся проблемы. Учитывая те протестные волны, которые охватили Россию, — подчеркнул Жданов.
Источник: Радио НВ
На Херсонском направлении в здание, где находились кадыровцы, прилетели несколько ракет от ВСУ. Десятки оккупантов погибли.
Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
По его словам, на Херсонском направлении кадыровцы находятся уже давно.
– Доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве. Они приехали давно, но позавчера (20 сентября – Ред.) с ними случилась беда. Именно в то здание, где они сидели, прилетело много всяческих ракет, – рассказал Арестович.
Он заявил, что более 40 оккупантов ликвидировано, еще 30 с разными ранениями госпитализировали.
22 сентября в небе над Николаевской областью зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
— 22 сентября около 20.00 часов в Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования Юг двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства, — говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
В начале лета некоторые российские военные эксперты заявляли, что минобороны РФ может мобилизовать не больше 100 тысяч военнообязанных.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Он напомнил, что несколько недель назад в РФ пытались собрать 90 тысяч на военное собрание. Но из тех мер ничего не вышло.
– Посмотрим, кого они сейчас соберут. Будет первая волна мобилизации. Придут те, кто хочет прийти. Есть процент тех, кто ждал, когда его призовут на войну. А уже со второй волны начнутся проблемы. Учитывая те протестные волны, которые охватили Россию, — подчеркнул Жданов.
Российская армия посыпалась, поэтому Кремлю пришлось объявлять мобилизацию, во время которой Путин хочет привлечь до миллиона человек для войны против Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 22 сентября.
Президент подчеркнул, что Украина изменила ход войны таким образом, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что ВСУ может победить.
Он отметил, что Кремль, объявляя мобилизацию, реагирует именно на факт украинской силы, чем пытается изменить тактику и втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов.
— Российское решение о мобилизации — это откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом, — сказал президент.
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об агентурных сетях в Украине, которые удалось обнаружить во время расследования дела Виктора Медведчука.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По словам Василия Малюка, спецслужбе удалось разоблачить агентурную сеть так называемого Профессора, действовавшую в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты собирали информацию и передавали ее кураторам в РФ.
— Кроме того, можем вспомнить задержание “крота” — должностного лица Кабинета Министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в частности секретную. Кстати, в отношении его уже приговор суда – его приговорили к 12 годам лишения свободы, — отметил Василий Малюк.
Также спецназовцам удалось разоблачить агентурную сеть на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Местные коллаборанты собирали информацию, а также занимались подготовкой к созданию в регионах соответствующих квазиреспублик.
Сейчас отдельных фигурантов дела привлекли к ответственности по ст. 109 УК и они уже отбывают наказание.
— Также мы предотвратили возможное установление специальных технических средств в кулуарах Верховной Рады. Россия через своих спецслужб хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила, – подчеркнул Василий Малюк.
Правоохранители продолжают расследование дел, где фигурирует Медведчук, даже несмотря на то, что его обменяли, и он сейчас находится в РФ.
Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.
— Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы, — заявил глава чешского МИД Ян Липовский.
Он добавил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили шаги реагирования на объявление РФ мобилизации и подготовку псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Также на заседании сообщили об оперативной ситуации на фронте и был рассмотрен вероятный характер действий врага в ближайшее время.
Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами.
Вечером 22 сентября на железнодорожном узле во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщили местные жители. По их данным, на станции стояли эшелоны с бронетехникой российских оккупантов.
Официального доказательства информации пока нет. В то же время в сети появилось видео, на котором можно увидеть, как густой дым поднимается над городом.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему Федеральной службе безопасности России так нужен был украинский олигарх Виктор Медведчук.
Об этом Кирилл Буданов рассказал на брифинге.
Медведчук нужен Федеральной службе безопасности РФ, так как через него напрямую шло финансирование украинских политиков и агентурных сетей.
– Медведчук – это не просто колоритный и одиозный кум Путина, а это нами задокументированный государственный изменник, – подчеркнул и.о. главы СБУ Василий Малюк.