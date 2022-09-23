22:57 -

Жданов рассказал, сколько реально в РФ могут мобилизовать военных

В начале лета некоторые российские военные эксперты заявляли, что минобороны РФ может мобилизовать не больше 100 тысяч военнообязанных.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что несколько недель назад в РФ пытались собрать 90 тысяч на военное собрание. Но из тех мер ничего не вышло.