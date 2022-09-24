Применение в Украине ядерного оружия повлечет для РФ серьезные последствия — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение в Украине ядерного оружия будет иметь для Российской Федерации серьезные последствия. И Кремль об этом знает.
Об этом генсек НАТО сказал журналистку CNN Джулии Чаттерли.
Российский президент Владимир Путин в своем выступлении в среду, 21 сентября, упомянул о возможности применения ядерного оружия.
По словам Столтенберга, Путин и военное руководство РФ знают, что будут серьезные последствия.
— Я не буду вдаваться в подробности того, как мы будем реагировать, это зависит от того, какое оружие массового уничтожения они могут применить. Мы даем понять, что этого не должно произойти, — сказал генсек.
При этом Столтенберг считает, что вероятность любого применения ядерного оружия все еще низка. Но потенциальные последствия настолько велики, что к этому все равно надо отнестись серьезно.
Генеральный секретарь называет риторику и угрозы Путина опасными и безрассудными.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины идет не по плану российского диктатора Владимира Путина.