Сентябрь, 23 в 21:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение в Украине ядерного оружия будет иметь для Российской Федерации серьезные последствия. И Кремль об этом знает.

Об этом генсек НАТО сказал журналистку CNN Джулии Чаттерли.

Российский президент Владимир Путин в своем выступлении в среду, 21 сентября, упомянул о возможности применения ядерного оружия.

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По словам Столтенберга, Путин и военное руководство РФ знают, что будут серьезные последствия.

— Я не буду вдаваться в подробности того, как мы будем реагировать, это зависит от того, какое оружие массового уничтожения они могут применить. Мы даем понять, что этого не должно произойти, — сказал генсек.

При этом Столтенберг считает, что вероятность любого применения ядерного оружия все еще низка. Но потенциальные последствия настолько велики, что к этому все равно надо отнестись серьезно.

Генеральный секретарь называет риторику и угрозы Путина опасными и безрассудными.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины идет не по плану российского диктатора Владимира Путина.