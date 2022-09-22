Война идет не по плану Путина: Столтенберг призвал усилить поддержку Украины

Сентябрь, 22 в 16:37

Полномасштабная война России против Украины идет не по плану российского диктатора Владимира Путина. Об этом свидетельствует указ главы Кремля о начале частичной мобилизации в РФ.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что решение президента РФ ведет к эскалации.

Он подчеркнул, что членам Альянса нужно активизировать и усиливать поддержку Украины, поскольку важно, чтобы Путин не победил в войне.

Сейчас смотрят

Поэтому Йенс Столтенберг объяснил, что Вооруженные силы Украины должны получать еще более совершенное оружие. Ведь поддержка союзников и партнеров каждый день меняет ситуацию на поле боя.

– Мы платим цену, которая измеряется в евро. Украина ежедневно платит цену, которая измеряется потерянными жизнями. Поэтому мы просто обязаны объединенно поддержать Украину, – убежден он.

Также Столтенберг добавил, что международные партнеры Украины сосредоточены на том, как обеспечить больше зимней одежды и экипировки для украинских сил.

Напомним, на днях министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно предоставлять больше оружия.

Он объяснил, что одно только осуждение преступлений россиян не положит конец геноциду украинского народа.