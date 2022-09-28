Генерал США рассказал, зачем Путин угрожает миру ядерным оружием
Угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие призваны шокировать западных союзников Украины и заставить их отказаться от поддержки.
Об этом заявил американский генерал Уэсли Кларк в комментарии одному из изданий.
– Я думаю, что Путин проиграет, и он это знает. Он видит конечную точку как для его действий в Украине, так и своего правления в РФ. И потому он все более отчаянно пытается удержаться и добиться хоть какого-нибудь успеха. Поэтому проведение фейкового референдума в Луганске и Донецке и, возможно, в Херсоне — это попытка заставить серьезнее относиться к его угрозе применить ядерное оружие, — отметил он.
По словам Кларка, маловероятно, что глава Кремля применит ядерное оружие во время войны с Украиной.
— Но если он аннексирует эти области и скажет, что “матушке России” угрожает опасность, то он думает, что мир, возможно, будет воспринимать это как более реальную угрозу, — добавил генерал.
Кларк подчеркнул, что Путин способен нажать красную кнопку.
– Он пока не использует ядерное оружие. Мы всегда знали, что он способен на все и может его использовать. Мы знаем из наших исследований войны, что несколько единиц тактического ядерного оружия не изменят битву. Сотни – да, — говорит он.