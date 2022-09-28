Сентябрь, 27 в 22:59

Украина не откажется от обороны своих территорий, даже если Кремль решится использовать ядерное оружие против нашего государства.

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отметил, что ни кремлевский диктатор, ни армия РФ не смогут остановить украинцев.

– Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку – если она, не дай Бог, произойдет – это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска, – подчеркнул Данилов, добавив, что это было уже неоднократно доказано.

Он уточнил, что аппарат СНБО наработал подробную инструкцию для украинцев по поводу действий при применении ядерного оружия. Речь идет о гипотетическом ударе РФ тактическим ядерным оружием.

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Уже в ближайшее время СНБО планирует обнародовать эту инструкцию.

– То, что касается защиты от ядерного оружия… Есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО разработана инструкция, и мы в ближайшие дни попытаемся ее максимально обнародовать, – заявил Данилов.

Как известно, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин во время видеообращения снова прибег к ядерному шантажу. Он заверил, что РФ может применить ядерное оружие “в случае угрозы территориальной целостности”.

Комментируя это заявление, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вряд ли Путин блефует, однако мир сдерживает его и ядерную угрозу. Украинский лидер также подчеркивал, что угрозы Кремля не заставят Украину отказаться от освобождения территорий.