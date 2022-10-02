Буданов рассказал, сколько у Путина может быть двойников
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника.
Об этом Буданов сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.
По его словам главы ГУР, в нашей разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.
— Я лично не являюсь “путиноведом”, скажем так. Для меня есть три двойника, которых я вижу сразу. Сколько их на самом деле, нужно просто поднять информацию, — сказал Буданов.
По словам главы ГУР Минобороны, в России до полномасштабного вторжения хватало чиновников, которые хотели помешать этой войне, так как осознавали ее последствия.
— Но, как вы знаете, в России решения принимаются исключительно одним человеком. А ему преподносили такую информацию, какую хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения, — отметил Кирилл Буданов.