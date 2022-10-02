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Факты / Світ / Росія

Буданов рассказал, сколько у Путина может быть двойников

Марта Бондаренко, редактор ленты
путін
Фото: Depositphotos

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника.

Об этом Буданов сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

По его словам главы ГУР, в нашей разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

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— Я лично не являюсь “путиноведом”, скажем так. Для меня есть три двойника, которых я вижу сразу. Сколько их на самом деле, нужно просто поднять информацию, — сказал Буданов.

По словам главы ГУР Минобороны, в России до полномасштабного вторжения хватало чиновников, которые хотели помешать этой войне, так как осознавали ее последствия.

— Но, как вы знаете, в России решения принимаются исключительно одним человеком. А ему преподносили такую информацию, какую хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что сильно повлияло на принятие финального решения, — отметил Кирилл Буданов.

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