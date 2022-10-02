Октябрь, 02 в 11:48

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента РФ Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника.

Об этом Буданов сказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

По его словам главы ГУР, в нашей разведке есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

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— Я лично не являюсь “путиноведом”, скажем так. Для меня есть три двойника, которых я вижу сразу. Сколько их на самом деле, нужно просто поднять информацию, — сказал Буданов.

По словам главы ГУР Минобороны, в России до полномасштабного вторжения хватало чиновников, которые хотели помешать этой войне, так как осознавали ее последствия.