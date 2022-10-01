Медведчук причастен к вторжению РФ в Украину – ГУР

Октябрь, 01 в 13:40

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук причастен к полномасштабному вторжению России в Украину.

В эфире Єдиних новин глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Медведчук причастен к финансированию потенциальных гауляйтеров и предателей, однако эти средства были разворованы.

— Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, что началась 24 февраля, в том числе через него проходили средства, которые должны были оплачивать людей, которые были бы гауляйтерами, через которые были попытки финансирования определенного, как верила Россия, движения сопротивления внутри Украины. Как показала практика, эти средства просто разворованы, — пояснил Буданов.

Напомним, что Виктор Медведчук перед полномасштабной войной находился под домашним арестом, но потом сбежал. 12 апреля Медведчук был задержан при попытке выезда из Украины.

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16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права залога.

Ему инкриминируют госизмену по двум уголовным делам.

А неделю назад появилась информация, что Медведчука, который был обменян на украинских защитников Азовстали, планируют лишить гражданства Украины.