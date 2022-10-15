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В России нашли мертвым военного комиссара Малыка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В России нашли мертвым военного комиссара Малыка

В Приморском крае (Россия) нашли мертвым Романа Малыка – военного комиссара Партизанского и Лазовского районов.

Первоначально несколько российских изданий сообщили, что на его теле были признаки самоубийства. Но позже эту информацию удалили.

По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.

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Российский Telegram-канал Amur Mash сообщил, что тело комиссара, участника так называемой военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером возле забора дома на Селедцова.

Полиция рассматривает версию убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни. Говорят, что Малык был уравновешенным и уверенным в себе.

Напомним, в сентябре в российском Усть-Илимске призывник выстрелил в военкома. Он прибыл в военкомат, поскольку его должны были мобилизовать.

Военком проводил инструктаж для призывников, когда мужчина выстрелил шесть раз.

Фото: Amur Mash

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