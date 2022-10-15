В России нашли мертвым военного комиссара Малыка
В Приморском крае (Россия) нашли мертвым Романа Малыка – военного комиссара Партизанского и Лазовского районов.
Первоначально несколько российских изданий сообщили, что на его теле были признаки самоубийства. Но позже эту информацию удалили.
По официальной версии, у военнослужащего остановилось сердце.
Российский Telegram-канал Amur Mash сообщил, что тело комиссара, участника так называемой военной кампании в Чечне Романа Малыка нашли вчера поздно вечером возле забора дома на Селедцова.
Полиция рассматривает версию убийства и суицида. Родные мужчины не верят, что он сам решил уйти из жизни. Говорят, что Малык был уравновешенным и уверенным в себе.
Напомним, в сентябре в российском Усть-Илимске призывник выстрелил в военкома. Он прибыл в военкомат, поскольку его должны были мобилизовать.
Военком проводил инструктаж для призывников, когда мужчина выстрелил шесть раз.
Фото: Amur Mash