Последствия будут разрушительными – британская разведка о хаосе в армии РФ
В РФ после почти восьми месяцев со времени полномасштабного вторжения в Украину все более заметны проблемы военного руководства.
– На тактическом уровне почти наверняка наблюдается обострение нехватки младших офицеров в армии РФ, которые организовывали бы и руководили новомобилизованными резервистами, – сообщают в разведке Минобороны Великобритании.
Доказательством тому, отмечают в британском оборонном ведомстве, является стрельба под Белгородом 15 октября.
Там, по свидетельству очевидцев, было расстреляно 11 российских солдат после оскорбительных комментариев офицера в адрес новобранцев, являющихся представителями этнических меньшинств.
– Плохое руководство на низшей ступени, вероятно, является причиной низкого морального духа и недостаточной сплоченности подразделений во многих частях российских сил, – предполагают в британской разведке.
Не слишком улучшило боевые характеристики России и увольнение четырех из пяти генералов, непосредственно руководивших силами вторжения в феврале 2022 года.
– Вероятно, из-за того, что РФ не удалось добиться непрерывности командования, последствия будут более разрушительными, потому что согласно российской доктрине разработка планов в основном зависит лично от командира, а не является коллективной работой более широкого штаба, – считают в минобороны Великобритании.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 238-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ГУР