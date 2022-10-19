Атаки по городам Украины и антидронные ружья от НАТО: что происходит на 238-й день войны (онлайн)

Командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин и оккупационная администрация Херсонской области объявили о подготовке переселения жителей правобережной Херсонщины на левый берег Днепра. Суровикин заявил о возможных “наиболее непростых решениях” по Херсону. В то же время среди украинских чиновников и журналистов существует недоверие к таким заявлениям со стороны России.

Утром 18 октября оккупанты ударили по объектам энергоинфраструктуры в Киеве, Днепре, Житомире, Николаеве, что вызвало обесточивание в некоторых районах.

В правительстве Украины сообщили, что в период с 10 по 18 октября из-за атак России атакам подверглись 408 объектов инфраструктуры Украины, из них более 45 — это объекты энергетической инфраструктуры.

Украинские защитники уничтожили три склада боеприпасов и штурмовик Су-25 оккупантов на юге, сообщили в ОК Юг.

В Лимане полиция эксгумировала тела пятерых убитых детей. Самой младшей был год.