Россия объявила о выходе из зернового соглашения из-за взрывов в Севастополе

Октябрь, 29 в 17:55

Российская Федерация объявила о выходе из зернового соглашения из-за ночных взрывов в Севастополе, в результате которых повреждены, в частности, несколько кораблей Черноморского флота РФ.

Представители страны-агрессора обвиняют Украину в нападении на корабли Черноморского флота России. Однако Украина не подтверждала вероятную причастность ко взрывам во временно оккупированном Крыму.

— Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обратил внимание на примитивность российского шантажа, в частности, ядерного, энергетического и продовольственного.

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— Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о “грязной бомбе”, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут, и что их время подходит к концу, — считает он.

Украина ожидает реакцию Турции и ООН на российские заявления о выходе из зернового соглашения, сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

– Украина не подписывала с РФ никаких “зерновых соглашений”. Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с РФ никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов, — подчеркнул он.

Зерновое соглашение, позволяющее вывозить его из Украины через море, спасло от крайней бедности 100 млн человек, говорится в заявлении секретариата ООН. Возобновление экспорта оказало большое влияние на снижение цен пшеницы и других продуктов.

Однако действие договоренностей истекает 22 ноября. Украина ООН неоднократно заявляли, что их нужно продлить.

Но РФ создала искусственную очередь в пункте инспекции, задерживая прохождение более 150 кораблей с украинской агропродукцией, а затем и вовсе объявила о выходе из соглашения.