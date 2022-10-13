Октябрь, 13 в 20:17

Россия готовится выйти из зернового соглашения и обратилась в ООН с требованиями.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на посла России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова.

— Москва направила в Организацию Объединенных Наций озабоченность по поводу соглашения об экспорте зерна в Черное море и готова отказаться от возобновления сделки в следующем месяце, если ее требования не будут удовлетворены, — пишет издание со ссылкой на российского дипломата

Соглашение, о котором идет речь, было заключено при посредничестве ООН и Турции в июле, что открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, которые были закрыты после вторжения России. Москва получила гарантии на экспорт зерна и удобрений.

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Это соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис: Россия и Украина являются двумя крупнейшими в мире экспортерами зерна, а Россия занимает первое место по экспорту удобрений. Однако Москва неоднократно жаловалась на его выполнение, утверждая, что по-прежнему сталкивается с трудностями при продаже удобрений и продовольствия.

Посол РФ Гатилов утверждает, что в среду Москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с перечнем претензий. Представители ООН должны прибыть в Москву в воскресенье, чтобы обсудить вопрос о продлении соглашения.

— Если мы увидим, что с российской стороны сделки — экспорта российского зерна и удобрений — ничего не происходит, то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому, — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от поддержки продления зерновой сделки из-за опасений, он сказал: “Есть такая возможность… Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть честной и справедливой для всех сторон”.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал, что Организация продолжает контактировать с Россией по поводу этих вопросов.

— Мы остаемся в постоянном контакте с российскими официальными лицами, а также с официальными лицами Европейского Союза, Великобритании и США, чтобы устранить последние препятствия для облегчения экспорта российского зерна и удобрений, — заявил он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш привержен этим усилиям и расширению и углублению Черноморской зерновой инициативы.

Гатилов, кадровый дипломат РФ, который был заместителем министра иностранных дел до того, как занял пост в Женеве, сказал, что видит исчезающие перспективы урегулирования путем переговоров в почти восьмимесячной войне против Украины. Гатилов сослался на то, что он назвал “террористическими актами”, такими как взрыв на мосту в Крым.

— Все это усложняет достижение политического решения, — сказал посол России.

Вашингтон заявил, что заявления Кремля о том, что он открыт для переговоров о будущем войны, являются “позированием”, поскольку он продолжает наносить удары по украинским городам.

Отвечая на вопрос о перспективах встречи президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена, Гатилов сказал, что это нереально, учитывая уровень военной поддержки Украины со стороны США.

— Это делает США частью конфликта, — сказал он.

Однако он был более оптимистичен в отношении других результатов переговоров, таких как доступ к помощи и дальнейший обмен пленными, назвав их “вполне возможными”.

Российский посол добавил, что делегация Международного комитета Красного Креста недавно встречалась с представителями министерства обороны России в Москве по поводу возможного обмена, не сообщив при этом подробностей.

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Фото: Министерство инфраструктуры Украины