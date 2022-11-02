Путин оказался в изоляции, поэтому ищет оружие в Иране – Пентагон

Ноябрь, 02 в 11:08

Российский диктатор Владимир Путин полагается на Иран в снабжении оружием для войны в Украине, что является признаком его изоляции, заявил на брифинге спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

В то же время он не смог подтвердить, попросила ли РФ у Ирана баллистические ракеты. По его словам, есть только подтверждение поставок сотен беспилотников, которые использовались для атак на Украину.

Райдер считает, что Россия продолжает испытывать дефицит боеприпасов, в том числе управляемых.

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– Тот факт, что Россия должна искать боеприпасы в Иране – который уже считается международным изгоем – много говорит о том, какую кампанию они ведут, и о том, где они находятся сейчас в мире с точки зрения изоляции, – подчеркнул представитель Минобороны США.

Перед этим в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать поставкам иранского оружия в Россию.

Источник: U.S. DepartmentofDefense