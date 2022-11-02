США используют все инструменты, чтобы помешать поставке иранского оружия в Россию

Ноябрь, 02 в 0:08

Соединенные Штаты Америки будут использовать все инструменты, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать поставкам иранского оружия в Россию.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

— Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное конвенционное оружие, такое как ракеты “земля-земля”, которые наверняка будут использоваться для поддержки войны России против Украины, — сказал Прайс.

По его словам, США будут “решительно” применять все санкции по торговле оружием как с Россией, так и с Ираном, “чтобы Ирану было труднее продавать это оружие РФ”.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников Запада сообщил, что Иран готовится передать России еще около 1 тыс. дополнительных единиц оружия. В частности, баллистические ракеты малого радиуса действия земля-земля и ударные беспилотники.

Точные сроки, когда груз прибудет в Россию, неизвестны, однако это точно произойдет до конца года.