Два района Курской области после взрывов несколько часов были без света
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В Курской области РФ после взрывов на несколько часов частично были обесточены Суджанский и Кореневский районы.
Губернатор области Роман Старовойт вечером 29 ноября якобы насчитал около 11 прилетов и традиционно обвинил в обстрелах Вооруженные силы Украины.
По его словам, два района области остались без света из-за повреждения объекта энергоснабжения в Суджанском районе.
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В половине второго ночи 30 ноября все повреждения были восстановлены, и потребителям вернули свет в дома.
Источник: Роман Старовойт