Ноябрь, 30 в 8:59

В Курской области РФ после взрывов на несколько часов частично были обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Губернатор области Роман Старовойт вечером 29 ноября якобы насчитал около 11 прилетов и традиционно обвинил в обстрелах Вооруженные силы Украины.

По его словам, два района области остались без света из-за повреждения объекта энергоснабжения в Суджанском районе.

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В половине второго ночи 30 ноября все повреждения были восстановлены, и потребителям вернули свет в дома.

Источник: Роман Старовойт