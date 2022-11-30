Ноябрь, 30 в 9:36

В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Как сообщают росСМИ, пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров уже локализовали, пострадавших нет.

Издание Известия со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате “загорелся в результате попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника”.

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Перед пожаром был слышен взрыв. На момент происшествия резервуар вместимостью 5 тыс. тонн был полным, затем произошло возгорание еще двух таких резервуаров.

В сети уже появились фото и видео, на которых можно увидеть масштабы пожара.

Ранее стало известно, что в Курской области РФ после взрывов на несколько часов были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Губернатор области Роман Старовойт вечером 29 ноября якобы насчитал около 11 прилетов и традиционно обвинил в обстрелах Вооруженные силы Украины.