В Брянской области РФ масштабный пожар – горят резервуары с нефтепродуктами
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Как сообщают росСМИ, пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров уже локализовали, пострадавших нет.
Издание Известия со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате “загорелся в результате попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника”.
Перед пожаром был слышен взрыв. На момент происшествия резервуар вместимостью 5 тыс. тонн был полным, затем произошло возгорание еще двух таких резервуаров.
В сети уже появились фото и видео, на которых можно увидеть масштабы пожара.
Ранее стало известно, что в Курской области РФ после взрывов на несколько часов были частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.
Губернатор области Роман Старовойт вечером 29 ноября якобы насчитал около 11 прилетов и традиционно обвинил в обстрелах Вооруженные силы Украины.