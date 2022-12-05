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Арестович прокомментировал взрывы на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью

Марта Бондаренко, редактор ленты
Арестович прокомментировал взрывы на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью
Фото: Pixabay

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил взрывы сразу на двух российских авиабазах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арестович сыронизировал, что взрывы — это следствие нарушения техники безопасности, то есть курения в неположенном месте.

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— Удачно покурил обслуживающий персонал сразу двух российских авиабаз: Дягилево (Рязанская область) и Энгельс (Саратовская область), где базируются стратегические бомбардировщики, которые наносят удары по Украине, — отметил Алексей Арестович.

На данный момент известно, что взрывами повреждены минимум три самолета, три человека погибли, семь ранены.

В южно-центральной части Украины объявлена воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что россияне засуетились после взрывов на авиабазах.

Сегодня утром стало известно о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают бомбардировщики, которые атакуют ракетами Украину. Сообщается, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195, ранены два человека.

Также взрыв прогремел на аэродроме под Рязанью — там взорвался бензовоз. Погибли три человека, пять получили ранения.

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