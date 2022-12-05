Декабрь, 05 в 9:00

СМИ сообщают о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают бомбардировщики, которые атакуют ракетами Украину.

По предварительным данным, неизвестный беспилотник атаковал аэродром утром 5 декабря, он упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два самолета Ту-195, ранены два человека.

На кадрах видео из камер наблюдения виден момент взрыва, но нет официального подтверждения, что это случилось именено в Энгельсе.

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В то же время, жители Энгельса и Саратова якобы слышали сильный взрыв около 6:00.

Власти Саратовской области, как и Минобороны РФ, пока не подтверждали информацию о взрывах на аэродроме.

Фото: Скрин видео