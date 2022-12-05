Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

Взрывы на российском аэродроме в Энгельсе, повреждены бомбардировщики Ту-95 — СМИ

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Вибух в Енгельсі

СМИ сообщают о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают бомбардировщики, которые атакуют ракетами Украину.

По предварительным данным, неизвестный беспилотник атаковал аэродром утром 5 декабря, он упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два самолета Ту-195, ранены два человека.

На кадрах видео из камер наблюдения виден момент взрыва, но нет официального подтверждения, что это случилось именено в Энгельсе.

Сейчас смотрят

В то же время, жители Энгельса и Саратова якобы слышали сильный взрыв около 6:00.

Власти Саратовской области, как и Минобороны РФ, пока не подтверждали информацию о взрывах на аэродроме.

Фото: Скрин видео

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка